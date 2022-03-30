Повернути на доопрацювання законопроєкт про відновлення роботи ВККС вистачить повноважень тільки у президента, - Разумков
12:50 02 липня Київ, Україна
Дмитро Разумков висловив припущення про те, що Володимир Зеленський може накласти вето на законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС)
. Якщо це станеться, то парламент зможе його знову переглянути.
Про це він повідомив на брифінгу у Верховній Раді.
"Там дійсно є проблеми. Тому що, коли була проголосована, якщо не помиляюся, 453 поправка, там йшлося про збільшення впливу міжнародних експертів на прийняття рішень. А після цього була проголосована, якщо не помиляюся, 409 поправка, вона також була підтверджена. І зараз ми маємо в законі колізію, коли ці дві норми можна по-різному трактувати", - пояснив голова Верховної Ради.
Він нагадав, що парламент зараз не може виправити цю колізію, тому документ може бути ветований президентом і спрямований назад до Верховної Ради.
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