Повернути на доопрацювання законопроєкт про відновлення роботи ВККС вистачить повноважень тільки у президента, - Разумков

12:50 02 липня Київ, Україна

Дмитро Разумков висловив припущення про те, що Володимир Зеленський може накласти вето на законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Якщо це станеться, то парламент зможе його знову переглянути.

Про це він повідомив на брифінгу у Верховній Раді.
"Там дійсно є проблеми. Тому що, коли була проголосована, якщо не помиляюся, 453 поправка, там йшлося про збільшення впливу міжнародних експертів на прийняття рішень. А після цього була проголосована, якщо не помиляюся, 409 поправка, вона також була підтверджена. І зараз ми маємо в законі колізію, коли ці дві норми можна по-різному трактувати", - пояснив голова Верховної Ради.
Він нагадав, що парламент зараз не може виправити цю колізію, тому документ може бути ветований президентом і спрямований назад до Верховної Ради.