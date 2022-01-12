Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким Вірастюк був обраний народним депутатом

15:40 03 травень Київ, Україна

Верховний Суд прийняв рішення у справі про встановлення Центральною виборчою комісією (ЦВК) результатів виборів в окрузі № 87, Івано-Франківська область, згідно з якими переміг Василь Вірастюк.

Про це повідомляється на сторінці Верховного Суду в Facebook.

"Велика палата Верховного Суду визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87, а також визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення було прийняте після розгляду апеляційної скарги кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка на рішення Верховного Суду від 28 квітня.



У ньому Шевченко не погодився з протоколом ЦВК про перемогу Вірастюка та оскаржив документ.



Верховний Суд в задоволенні позову Шевченку відмовив, а Велика палата прийшла до висновку, що рішення Верховного Суду підлягає скасуванню, а апеляційна скарга кандидата Шевченка - задоволенню.