Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким Вірастюк був обраний народним депутатом

Верховний Суд прийняв рішення у справі про встановлення Центральною виборчою комісією (ЦВК) результатів виборів в окрузі № 87, Івано-Франківська область, згідно з якими переміг Василь Вірастюк.
Про це повідомляється на сторінці Верховного Суду в Facebook.
Таке рішення було прийняте після розгляду апеляційної скарги кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка на рішення Верховного Суду від 28 квітня.
У ньому Шевченко не погодився з протоколом ЦВК про перемогу Вірастюка та оскаржив документ.
Верховний Суд в задоволенні позову Шевченку відмовив, а Велика палата прийшла до висновку, що рішення Верховного Суду підлягає скасуванню, а апеляційна скарга кандидата Шевченка - задоволенню.
У ньому Шевченко не погодився з протоколом ЦВК про перемогу Вірастюка та оскаржив документ.
Верховний Суд в задоволенні позову Шевченку відмовив, а Велика палата прийшла до висновку, що рішення Верховного Суду підлягає скасуванню, а апеляційна скарга кандидата Шевченка - задоволенню.
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