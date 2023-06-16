Верховний суд Нідерландів: "Скіфське золото" повертається Україні

14:13 09 червня Київ, Україна

Верховний суд Нідерландів виніс ухвалу про повернення Україні унікальних золотих артефактів, відомих як "скіфське золото", які довгий час були предметом судової суперечки з росією.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"У жовтні 2021 року Апеляційний суд ухвалив рішення, що передача має бути здійснена Україні. Це рішення залишається чинним. Так сьогодні ухвалив Верховний суд", - йдеться в повідомленні.

Артефакти були виставлені в музеї в Нідерландах, коли росія окупувала Крим у 2014 році. Як Україна, так і музеї в Криму вимагали їхнього повернення, пише видання.

"У грудні 2016 року суд ухвалив, що кримські скарби мають бути передані державі Україна відповідно до Закону про спадщину. Суд вважав, що кримські скарби перебувають у Нідерландах без дійсного дозволу на вивіз від української влади, тому це є "незаконним вивезенням" за змістом Закону про спадщину і що держава Україна може вимагати реституції", - наголошується в повідомленні.

Суд також в апеляційному порядку ухвалив, що вимога України про передачу артефактів має бути задоволена, але з інших підстав. На думку суду, Закон про спадщину не застосовується до цієї ситуації, оскільки за його змістом "незаконне вивезення" у цьому випадку немає.

"Суд ухвалив, що питання має вирішуватися на підставі Закону України "Про музеї" та постанови Міністерства від березня 2014 року, якою міністр культури наділений повноваженнями приймати рішення про передачу музейних предметів на зберігання у разі їх знищення, втрати чи пошкодження. Таке рішення Міністр ухвалив у травні 2014 року. Наказ означає, що музейні експонати мають бути передані до Національного історичного музею України в Києві до стабілізації ситуації в Криму", — пише видання.

Після цього музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного суду щодо рішення Апеляційного суду. Україна також подала касаційну скаргу.