Верховний Суд обрав нового голову замість Князєва

13:45 26 травня Київ, Україна

Новим головою Верховного Суду став голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслав Кравченко. За нього проголосували 108 суддів із 148. Водночас 11 суддів не підтримали жодного кандидата. Заступника голови ВС оберуть на наступному пленумі.



Сьогоднішнє голосування за голову Верховного Суду деякі з кандидатів на цю посаду вважають передчасним, наприклад, про це говорять Наталія Коваленко та Іван Міщенко. Зокрема, оскільки самі кандидати за кілька днів перед оголошенням дати виборів не встигли поспілкуватися з іншими суддями, які мають їх обирати та провести агітаційну програму.



Проте виконавець обов'язків голови Верховного Суду Дмитро Луспеник підкреслив, що обрати нового голову ВС потрібно якнайшвидше, оскільки тимчасовий керівник не має цілої низки повноважень. Наприклад, не може засідати у Великій Палаті Верховного Суду, а також зайняти крісло члена ВСП. А ще, за словами Луспеника, міжнародні партнери хочуть комунікувати лише із затвердженим керівництвом суду.



Напередодні засідання до ВС надійшла пропозиція про його відкладення щонайменше до 2 червня. Водночас «за» продовження засідання Пленуму висловилися 119 учасників засідання, «проти» — 24. Засідання Пленуму продовжилося.