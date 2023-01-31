Верховну Раду відвідали депутати Європарламенту

18:05 31 січня Київ, Україна

Депутати Європарламенту під час візиту до Верховної Ради України обговорили питання відповідальності росії за військові злочини. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.



"Радий вітати європарламентаріїв у столиці незламності - тут в Україні, в Києві. Сьогодні зустрічався з Тіммі Дулі та Біллі Келлехером у стінах Верховної Ради України. Ми продовжуємо нашу співпрацю з ЄС та його представниками. Говорили про Україну. Про терор. Про ракети, які запускає рф. Про жорстокість. Про тих, хто у цьому винен. Про відповідальність за скоєні злочини. Українська сторона вважає, що міжнародне співтовариство має терміново та рішуче відповісти на російський тероризм. Сподіваємось на прискорення всебічної міжнародної ізоляції росії, швидке впровадження та суворе виконання всіх санкцій та значне збільшення політичної, економічної, фінансової, військово-технічної та гуманітарної підтримки України", - зазначив Корнієнко.



Корнієнко нагадав про запропоновану президентом України формулу миру.



"Розраховуємо, що ЄС, враховуючи його роль та потенціал у сучасному світі, стане постійним учасником реалізації всіх десяти пунктів і сприятиме державам-лідерам та іншим учасникам відповідних пунктів у їхньому просуванні в цьому напрямку", - зазначив він.



Під час зустрічі також йшлося про резолюцію Європейського парламенту щодо підтримки створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.



"Важливо якнайшвидше досягти згоди з приводу взаємоприйнятного механізму переслідування за злочин агресії росії в Україні", - підкреслив Корнієнко.



Повідомляється також, що керівництво України «об'єднане навколо просування євроінтеграційних реформ у країні та налаштоване рухатися шляхом членства в ЄС, незважаючи на війну, максимально швидко, наскільки це можливо».



"Ми готуємося подати результати виконання Україною всіх семи рекомендацій Єврокомісії на саміті Україна-ЄС і очікуємо на позитивну оцінку наших зусиль стороною ЄС", - зазначив перший заступник ВР.