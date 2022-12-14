Верховна Рада виконала всі умови для старту переговорів щодо вступу в ЄС

12:41 14 грудня Київ, Україна

Верховна Рада реалізувала всі референції Європейської комісії, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Про це сказав речник Руслан Стефанчук, повідомляється на сайті парламенту в середу, 14 грудня.

"Можна з упевненістю сказати, що Верховна Рада виконала свою частину роботи та ухвалила всі необхідні системні законопроєкти для виконання рекомендацій Єврокомісії", – заявив Стефанчук.



Він нагадав, що сім рекомендацій Єврокомісії, частину з яких мала реалізувати Верховна Рада, Україна отримала 23 червня під час набуття статусу країни-кандидата на членство в ЄС.



Глава парламенту перерахував законопроєкти, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС та ухвалені парламентом за останні неповних шість місяців. Це закон щодо реформи Конституційного Суду (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсній основі), закони Про медіа та Про національні меншини (спільноти).



Крім того, Стефанчук нагадав про прийняття законів щодо боротьби з відмиванням коштів (Про внесення змін до законів про спрощення порядку інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу; Про ратифікацію додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму; Про внесення змін до закону Про запобігання, протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо захисту фінансової системи України від держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF та вимог Директиви ЄС 2018



Спікер наголосив, що Верховна Рада також продовжила судову реформу, обравши за своєю квотою двох членів Вищої ради правосуддя.