Верховна Рада поновила обов'язкову фінансову звітність політичних партій

18:57 23 серпня Київ, Україна

Верховна Рада у середу, 23 серпня, проголосувала за законопроєкт №9419-1, який поновлює обов'язкову фінансову звітність політичних партій.



Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.



За відповідний нормативний акт проголосували 309 народних обранців.



Законопроєкт передбачає відновлення подання фінансових звітів політичними партіями, які за останні чотири роки отримали майже 3 млрд гривень бюджетних коштів і не звітували публічно за витрати.



Найбільшу підтримку законопроєкту надала депутатська група "Довіра" – 94% голосів "за". Найменше голосів дали позафракційні нардепи – 47%.



Ініціатори законодавчої ініціативи пропонують, щоб протягом 90 днів з дня набрання законом чинності ці партії подали до НАЗК звіти за періоди дії карантину та військового стану. Для партій, які не мають державного фінансування, термін становить 120 днів.

Для перевірки НАЗК відводиться 60 днів, ще на 60 днів відкладається набуття чинності відповідних положень. Тобто на подання перших звітів виділяється до п'яти місяців.