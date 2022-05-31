15:34 31 травня Київ, Україна

Верховна Рада звільнила омбудсмена Денисову.

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк вказує, що "за" проголосувало – 234 депутати.



Спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що народні депутати зібрали підписи щодо висловлення недовіри до омбудсмана Людмили Денисової.



30 травня стало відомо, що депутати Верховної Ради мають намір висловити недовіру уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій на засіданні 31 травня.



За словами самої Денисової, рішення про її звільнення було ухвалено нібито після наради у президента. Голова правління ГО „ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик наголошувала, що конституційних підстав для зняття Денисової немає.



Раніше українські медіа висловили стурбованість та обурення через риторику повідомлень уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про статеві злочини, скоєні російськими окупантами проти українців під час війни.