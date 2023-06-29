Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про імміграцію

15:43 29 червня Київ, Україна

На засіданні Верховної Ради України у другому читанні було ухвалено зміни до закону про імміграцію, про це інформував народний депутат Олексій Гончаренко з фракції "Європейська Солідарність" у своєму повідомленні у Телеграмі.



За його словами, за проєкт закону проголосував 271 народний депутат.



Запропоновані зміни в законопроєкті містять поліпшення підстав для надання дозволу на імміграцію.



Також документ визначає, що факт шлюбу з громадянином України чи іммігрантом більше не розглядатиметься як підстава для надання дозволу на імміграцію.



Важливою зміною є скорочення терміну розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію з одного року до шести місяців.



Закон також встановлює наслідки позбавлення посвідки на проживання (примусове повернення або видворення особи).



Основна мета внесених змін до закону України "Про імміграцію" - покращення механізмів надання дозволу на імміграцію, спрощення процедур для іноземних висококваліфікованих ІТ-фахівців, відмови та скасування дозволів на імміграцію, а також ефективніша протидія нелегальній міграції, особливо щодо осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано вже виданий дозвіл, з урахуванням поточних вимог та викликів.