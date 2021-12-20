Верховна Рада вирішила проблему з прогулами нардепів

15:09 15 липень Київ, Україна

Верховна Рада внесла зміни до законодавства стосовно підстав відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях і засіданнях комітету Ради.

"За" проголосував 321 народний депутат.

Що передбачає законопроект?
Нардеп може бути відсутнім на засіданні Ради, якщо:
  • він виконує доручення Верховної Ради;
  • знаходиться у відрядженні;
  • бере участь в заходах в рамках роботи постійних делегацій;
  • він тимчасово непрацездатний;
  • він на лікарняному;
  • він у відпустці у зв'язку з вагітністю або пологами;
  • у відпустці у зв'язку з одруженням, смертю близьких або іншими поважними причинами, які передбачають надання відпустки;
  • він зіткнувся з транспортними перешкодами і може підтвердити це документально.
Відзначається, що поважними причинами можуть бути і інші, в разі, якщо депутат заздалегідь напише заяву і сповістить про свою відсутність голови Ради (не пізніше дня проведення наступного пленарного засідання).

Також в проекті закону зазначено, що якщо парламентарій без поважних причин не взяв участі в понад 30% голосування або в більш 50% засідань комітету протягом однієї сесії Ради, йому не відшкодують витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень за поточний місяць.