Верховна Рада вирішила проблему з прогулами нардепів

Верховна Рада внесла зміни до законодавства стосовно підстав відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях і засіданнях комітету Ради.
"За" проголосував 321 народний депутат.
Що передбачає законопроект?
Нардеп може бути відсутнім на засіданні Ради, якщо:
- він виконує доручення Верховної Ради;
- знаходиться у відрядженні;
- бере участь в заходах в рамках роботи постійних делегацій;
- він тимчасово непрацездатний;
- він на лікарняному;
- він у відпустці у зв'язку з вагітністю або пологами;
- у відпустці у зв'язку з одруженням, смертю близьких або іншими поважними причинами, які передбачають надання відпустки;
- він зіткнувся з транспортними перешкодами і може підтвердити це документально.
Відзначається, що поважними причинами можуть бути і інші, в разі, якщо депутат заздалегідь напише заяву і сповістить про свою відсутність голови Ради (не пізніше дня проведення наступного пленарного засідання).
Також в проекті закону зазначено, що якщо парламентарій без поважних причин не взяв участі в понад 30% голосування або в більш 50% засідань комітету протягом однієї сесії Ради, йому не відшкодують витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень за поточний місяць.
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