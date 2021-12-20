Верховна Рада: реакція на закон РФ про покарання за заклики проти територіальної цілісності

10:36 22 липень Київ, Україна

Верховна Рада відреагувала на прийнятий Державною думою Росії законопроект про покарання за заклики до порушення територіальної цілісності Росії.

Нагадаємо! У РФ у другому читанні прийнято законопроект, який передбачає відповідальність за висловлювання закликів до відокремлення частини території РФ.

відділенню територій, які є частиною Росії.

Депутат Верховної Ради України Ірина Фриз прокоментувала прийняття Державною Думою РФ законопроекту про заклики до відчуження територій.

«Цим законом Росія легалізує анексію Кримського півострова. Адже, згідно з ним, на слові «Крим - це Україна» кожен вважається злочинцем і може нести кримінальну відповідальність », - написала Фриз в Фейсбуці.

За її словами, Росія порушує 10 статтю Конвенції про захист прав людини і основних свобод, згідно з якою, кожна людина має право на висловлення власної думки, без контролю державних органів і незалежно від державних кордонів.

Нагадаємо, як повідомляла група ІС, спікер Держдуми лякає іноземних політиків екстрадицією в РФ за слова про український Крим.