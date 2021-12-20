Верховна Рада: реакція на закон РФ про покарання за заклики проти територіальної цілісності

Верховна Рада відреагувала на прийнятий Державною думою Росії законопроект про покарання за заклики до порушення територіальної цілісності Росії.
Нагадаємо! У РФ у другому читанні прийнято законопроект, який передбачає відповідальність за висловлювання закликів до відокремлення частини території РФ.
відділенню територій, які є частиною Росії.
Депутат Верховної Ради України Ірина Фриз прокоментувала прийняття Державною Думою РФ законопроекту про заклики до відчуження територій.
За її словами, Росія порушує 10 статтю Конвенції про захист прав людини і основних свобод, згідно з якою, кожна людина має право на висловлення власної думки, без контролю державних органів і незалежно від державних кордонів.
Нагадаємо, як повідомляла група ІС, спікер Держдуми лякає іноземних політиків екстрадицією в РФ за слова про український Крим.
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