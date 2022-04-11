Верховна Рада розробить проєкти виходу з конституційної кризи

10:20 17 листопада Київ, Україна

На базі Антикорупційного комітету розроблять три базові законопроєкти щодо виходу з конституційної кризи. Для цього вже створено робочу групу, повідомила в.о. голови парламенту України Олена Кондратюк.

Проєкти торкнуться питань повернення електронного декларування, кримінальної відповідальності за неправдиве електронне декларування і третє - зміни, які стосуються всієї системи діяльності Конституційного Суду.

"Зараз немає політичної волі в парламенті проголосувати будь-який закон щодо повернення електронного декларування, так само кримінальної відповідальності, і так же самої реконструкції або що стосується Конституційного Суду як інституції", - зазначила в.о. глави ВР.

Також вона підкреслила, що незважаючи на ситуацію, що склалася в парламенті, оптимізм не втрачається. Кондратюк наголосила, що, проговоривши ці законопроєкти з представниками фракцій і політичних груп, була створена робоча група. Вона складається з представників всіх фракцій і політгруп, а також глав трьох комітетів.