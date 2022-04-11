Верховна Рада розробить проєкти виходу з конституційної кризи

На базі Антикорупційного комітету розроблять три базові законопроєкти щодо виходу з конституційної кризи. Для цього вже створено робочу групу, повідомила в.о. голови парламенту України Олена Кондратюк.
Проєкти торкнуться питань повернення електронного декларування, кримінальної відповідальності за неправдиве електронне декларування і третє - зміни, які стосуються всієї системи діяльності Конституційного Суду.
Також вона підкреслила, що незважаючи на ситуацію, що склалася в парламенті, оптимізм не втрачається. Кондратюк наголосила, що, проговоривши ці законопроєкти з представниками фракцій і політичних груп, була створена робоча група. Вона складається з представників всіх фракцій і політгруп, а також глав трьох комітетів.
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