Верховна Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

17:51 06 лютого Київ, Україна

6 лютого, у понеділок, Верховна Рада України на засіданні визнала приватну військову компанію "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. За відповідне рішення віддали свої голоси 333 нардепи.



Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.



У пояснювальній записці до проєкту постанови №8397 зазначають, що “члени ПВК “Вагнер” відповідальні за численні випадки неправомірного та необґрунтованого військовою необхідністю застосування зброї проти мирного населення України, акти жорстокості та жорстокого поводження, примусового переміщення цивільних осіб, страти, збройні напади на навчальні заклади, охорона здоров'я, культові споруди тощо”.



Крім того, автори проєкту постанови підкреслили, що бійці Вагнера причетні до дестабілізації, порушення прав людини та незаконних операцій з природними ресурсами в країнах Африки (ЦАР, Малі, Лівія) та Близького Сходу (Сирія), що свідчить про міжнародний характер їхньої злочинної діяльності.



Тому парламент звернувся до урядів та парламентів країн світу визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

Крім того, Рада 336 голосами ухвалила постанову №3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.