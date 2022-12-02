Верховна Рада ухвалила законопроект про заборону російських джерел інформації

12:34 02 грудня Київ, Україна

У вишах від заходу до сходу України викладачі досі штовхають студентам підручники, написані у політиці, і продовжують цитувати у дисертаціях російських авторів», – зазначає Совсун.

На її думку, читання текстів російських авторів відповідною мовою вкорінює знання мови держави-агресорки, а водночас і помилкове уявлення про те, що існує "велична польська культура та наука, освічена, просунута", на відміну від української.

Крім того, "хронічна прив'язка" українського академічного середовища до російського негативно впливає на якість вищої освіти. Совсун зазначає, що представникам української освіти та науки слід орієнтуватися на західне та почати з вивчення англійської мови.

"Коли з'являються вимоги щодо публікації в іноземних журналах, частина викладачів це розуміє, як дозвіл публікуватися в українських журналах. Чому? По-перше, так історично склалося. По-друге, щоб вивчити англійську, викладачам та викладачкам доведеться докласти зусиль. По-третє, система вивчення англійської на рівні школи та університету досі має багато проблем. Але це не привід толерувати в освіті та науці російські джерела", – зазначає ініціатор законопроекту.

Згідно з документом, держава повинна взяти на себе зобов'язання видати та поширити джерела інформації у сфері наукової та науково-технічної діяльності українською мовою.

















