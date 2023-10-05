Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо компенсацій за руйнування

16:07 05 жовтня Київ, Україна

Верховна Рада України ухвалила закон про розширення механізмів компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій. За ухвалення відповідного законопроєкту №10063 загалом проголосували 310 народних депутатів.



Цей документ вніс зміни до раніше прийнятого у лютому 2023 року рамкового закону "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, викликаних збройною агресією росії проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, викликаних збройною агресією росії проти України".



Закон також вносить корективи до програми є-Відновлення, що передбачає покращення порядку виплати компенсацій громадянам, чиє житло постраждало чи було зруйноване внаслідок російської агресії. Однією з ключових змін є можливість виплати грошової компенсації громадянам за ремонт житла, який вони зробили власним коштом.