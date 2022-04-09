Верховна Рада прийняла закон про ВРП

256 голосами нардепів прийнятий закон №5068, який змінює порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП) і діяльність дисциплінарних інспекторів.
У законі №5068 про створення Етичної ради з профоцінювання і доброчесності членів Вищої ради правосуддя і Служби дисциплінарних інспекторів, прописані повноваження і порядок діяльності цієї ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики і доброчесності.
Етична рада надає парламенту висновок про відповідність кожного кандидата критеріям професійної етики і доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду. Список повинен містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів ВРП.
На посаду члена Вищої ради правосуддя можуть вибрати громадянина України не молодше 35 років, що володіє державною мовою, з вищою юридичною освітою і стажем професійної діяльності в сфері права не менше 15 років, який належить до юридичної професії та відповідає критерію політичної нейтральності, а також критеріям профкомпетентності, професійної етики і доброчесності.
Також визначено порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу. Дисциплінарних інспекторів призначатимуть за результатами конкурсу. Закон встановлює їхній правовий статус і обсяг повноважень.
Нагадаємо, в кінці березня спікер парламенту Дмитро Разумков подав запит до Венеціанської комісії про надання термінового висновку про проєкт змін порядку обрання/призначення членів ВРП. Основна ідея змін - створити Етичну раду, яка буде діяти протягом 6 років і допомагати перевіряти кандидатів у ВРП і її чинний склад на відповідність критеріям професійної етики і чесноти. Трьох членів ради повинна номінувати Рада суддів України, а ще трьох - міжнародні та іноземні організації, які надають Україні допомогу в судовій реформі та боротьбі з корупцією. Відповідні зміни в лютому ініціював президент Володимир Зеленський.
На початку травня "Венеціанка" оприлюднила висновок щодо закону про ВРП. Комісія, зокрема, запропонувала наділити вирішальною роллю міжнародних експертів.
У законі №5068 про створення Етичної ради з профоцінювання і доброчесності членів Вищої ради правосуддя і Служби дисциплінарних інспекторів, прописані повноваження і порядок діяльності цієї ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики і доброчесності.
Етична рада надає парламенту висновок про відповідність кожного кандидата критеріям професійної етики і доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду. Список повинен містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів ВРП.
На посаду члена Вищої ради правосуддя можуть вибрати громадянина України не молодше 35 років, що володіє державною мовою, з вищою юридичною освітою і стажем професійної діяльності в сфері права не менше 15 років, який належить до юридичної професії та відповідає критерію політичної нейтральності, а також критеріям профкомпетентності, професійної етики і доброчесності.
Також визначено порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу. Дисциплінарних інспекторів призначатимуть за результатами конкурсу. Закон встановлює їхній правовий статус і обсяг повноважень.
Нагадаємо, в кінці березня спікер парламенту Дмитро Разумков подав запит до Венеціанської комісії про надання термінового висновку про проєкт змін порядку обрання/призначення членів ВРП. Основна ідея змін - створити Етичну раду, яка буде діяти протягом 6 років і допомагати перевіряти кандидатів у ВРП і її чинний склад на відповідність критеріям професійної етики і чесноти. Трьох членів ради повинна номінувати Рада суддів України, а ще трьох - міжнародні та іноземні організації, які надають Україні допомогу в судовій реформі та боротьбі з корупцією. Відповідні зміни в лютому ініціював президент Володимир Зеленський.
На початку травня "Венеціанка" оприлюднила висновок щодо закону про ВРП. Комісія, зокрема, запропонувала наділити вирішальною роллю міжнародних експертів.
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