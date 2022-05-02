Верховна Рада прийняла закон про річковий транспорт

12:38 03 грудня Київ, Україна

З 1 січня 2021 року набирає чинності закон "Про внутрішній водний транспорт", 276 народних депутатів проголосували "за" його прийняття під час пленарного засідання парламенту в четвер, 3 грудня.

Цей закон визначає питання державного регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту, його функціонування та розвитку, інфраструктури, перевезення вантажів і пасажирів, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та його безпеки, майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах.

Також встановлюється і відповідальність судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт.

Закон набуде чинності  з 1 січня 2022 року. Однак низка його статей набудуть чинності через три роки з дня опублікування документа.

У своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що тепер Україна зможе відродити найбільш дешевий і екологічний спосіб доставлення вантажів - річкові перевезення, і створити ефективну річкову логістику.

Що дасть новий закон?
  • збільшити вантажопотік до 30 млн тонн на рік і економічним ефектом для держави в 13-16 млрд грн щорічно;
  • поліпшити конкуренцію на ринку, збільшити інвестиції завдяки рівним умовам і прозорим правилам, створити нові робочі місця для людей;
  • перехід частини вантажу з автодоріг на річку допоможе значно розвантажити дороги і зменшити витрати на їхній ремонт;
  • використовувати потужності Дніпра не на 10%, як зараз, а на повну;
  • створити Держфонд розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі, більше як 75% з яких зараз зношені;
  • забезпечити розвиток пасажирських річкових перевезень, в тому числі міжнародних;
  • стимулювати суднобудування і відновлення українських підприємств;
  • лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, і стимулювати міжнародну торгівлю;
  • провести дерегуляцію галузі шляхом введення безкоштовного проходження шлюзів і часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів в морських портах;
  • спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів;
  • імплементувати європейські норми і привести українське законодавство у відповідність з європейським.