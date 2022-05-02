Верховна Рада прийняла закон про річковий транспорт

З 1 січня 2021 року набирає чинності закон "Про внутрішній водний транспорт", 276 народних депутатів проголосували "за" його прийняття під час пленарного засідання парламенту в четвер, 3 грудня.
Цей закон визначає питання державного регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту, його функціонування та розвитку, інфраструктури, перевезення вантажів і пасажирів, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та його безпеки, майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах.
Також встановлюється і відповідальність судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт.
Закон набуде чинності з 1 січня 2022 року. Однак низка його статей набудуть чинності через три роки з дня опублікування документа.
У своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що тепер Україна зможе відродити найбільш дешевий і екологічний спосіб доставлення вантажів - річкові перевезення, і створити ефективну річкову логістику.
Що дасть новий закон?
Цей закон визначає питання державного регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту, його функціонування та розвитку, інфраструктури, перевезення вантажів і пасажирів, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та його безпеки, майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах.
Також встановлюється і відповідальність судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт.
Закон набуде чинності з 1 січня 2022 року. Однак низка його статей набудуть чинності через три роки з дня опублікування документа.
У своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що тепер Україна зможе відродити найбільш дешевий і екологічний спосіб доставлення вантажів - річкові перевезення, і створити ефективну річкову логістику.
Що дасть новий закон?
- збільшити вантажопотік до 30 млн тонн на рік і економічним ефектом для держави в 13-16 млрд грн щорічно;
- поліпшити конкуренцію на ринку, збільшити інвестиції завдяки рівним умовам і прозорим правилам, створити нові робочі місця для людей;
- перехід частини вантажу з автодоріг на річку допоможе значно розвантажити дороги і зменшити витрати на їхній ремонт;
- використовувати потужності Дніпра не на 10%, як зараз, а на повну;
- створити Держфонд розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі, більше як 75% з яких зараз зношені;
- забезпечити розвиток пасажирських річкових перевезень, в тому числі міжнародних;
- стимулювати суднобудування і відновлення українських підприємств;
- лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, і стимулювати міжнародну торгівлю;
- провести дерегуляцію галузі шляхом введення безкоштовного проходження шлюзів і часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів в морських портах;
- спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів;
- імплементувати європейські норми і привести українське законодавство у відповідність з європейським.
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