Верховна Рада ухвалила закон про нацменшини

12:59 21 вересня Київ, Україна

Верховна Рада у четвер, 21 вересня, ухвалила законопроєкт №9610 про національні меншини. "ЗА" проголосували 318 нардепів.

Як пояснив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, документ:

визначає, хто такі національні меншини;

дозволяє використання мов нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також при наданні допомоги;

розробляє методологію використання мов нацменшин у певних регіонах;

уточнює порядок визначення населених пунктів, у яких більшість – це нацменшини.

Реформа законодавчої бази щодо національних меншин — одна із семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна отримала разом із статусом кандидата на вступ до ЄС.