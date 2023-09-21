Верховна Рада ухвалила закон про нацменшини

Верховна Рада у четвер, 21 вересня, ухвалила законопроєкт №9610 про національні меншини. "ЗА" проголосували 318 нардепів.
Як пояснив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, документ:
- визначає, хто такі національні меншини;
- дозволяє використання мов нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також при наданні допомоги;
- розробляє методологію використання мов нацменшин у певних регіонах;
- уточнює порядок визначення населених пунктів, у яких більшість – це нацменшини.
Реформа законодавчої бази щодо національних меншин — одна із семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна отримала разом із статусом кандидата на вступ до ЄС.
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