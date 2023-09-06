Верховна Рада ухвалила закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів

16:20 10 серпня Київ, Україна

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Законопроєкт передбачає створення в Україні стратегічних запасів пального, які будуть використовуватися у разі виникнення кризових ситуацій на ринку.



Запаси формуватимуть оператори ринку нафти та нафтопродуктів, а також інші суб'єкти господарювання, які вводять у обіг ці товари. Обсяги запасів повинні відповідати щонайменше 90 дням середньодобового чистого імпорту або 61 дню середньодобового внутрішнього споживання залежно від того, яка з двох величин більша.



На створення запасів буде відведено 10 років. Законопроєктом також встановлюється відповідальність за порушення вимог щодо формування та зберігання стратегічних запасів пального.



Законопроєкт був розроблений відповідно до Директиви 2009/119/ЄС, яка зобов'язує країни-члени Європейського Союзу мати мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Директива була прийнята у зв'язку з побоюваннями щодо можливих перебоїв у постачанні нафти та нафтопродуктів.