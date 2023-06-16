Верховна Рада ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти Ірану

18:01 29 травня Київ, Україна

Верховна Рада схвалила пропозицію Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти Ірану, що було офіційно оголошено народним депутатом Ярославом Железняком.



Парламент ухвалив законопроєкт №9333, рекомендований РНБО з метою застосування різних секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Ісламської Республіки Іран протягом 50 років.



За це рішення проголосували 328 нардепів. Згідно із зазначеним документом, встановлені санкції щодо Ірану на 50-річний термін, які включають повну заборону на торгові операції, транзит ресурсів, а також забороняють польоти та перевезення на території України, а також запобігають виведенню капіталу резидентами Ірану.



Пропонується також заборонити будь-які інвестиції до Ірану та передачу резидентами технологій, а також прав на об'єкти інтелектуальної власності.



Крім того, пропонується призупинити використання електронних платіжних коштів, включаючи перекази, розрахунки та видачу готівки, що здійснюються резидентами Ісламської Республіки Іран.



Також буде заборонено реєстрацію міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран, з боку Національного банку.