Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та цілому. "За" проголосували 295 депутатів, утрималися – 35, проти – 0.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
За фракціями:
За фракціями:
- "Слуга Народу" - 211
- "ЄС" - 0
- "Батьківщина" - 0
- "Платформа за життя та світ" - 18
- "За майбутнє" - 15
- "Голос" - 10
- "Довіра" - 16
- "Відновлення України" - 15
- Позафракційні – 10.
Як повідомив 31 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік у бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції знизився з 30% до 28%.
Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонувалося збільшити доходну частину більш ніж на 50 млрд грн.
Він додав, що дефіцит держбюджету на наступний рік складе більше 20% ВВП: "Покриватимемо його за рахунок допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів".
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