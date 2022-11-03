14:59 03 листопада Київ, Україна

Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та цілому. "За" проголосували 295 депутатів, утрималися – 35, проти – 0.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.



За фракціями:

"Слуга Народу" - 211

"ЄС" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та світ" - 18

"За майбутнє" - 15

"Голос" - 10

"Довіра" - 16

"Відновлення України" - 15

Позафракційні – 10.

"Це рекорд з найбільш раннього ухвалення Бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, також рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд доларів", - написав депутат.

Як повідомив 31 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік у бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції знизився з 30% до 28%.



Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонувалося збільшити доходну частину більш ніж на 50 млрд грн.

"Витрати становитимуть 2,6 трлн грн. Ми збільшили обсяги видатків на виплати пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову та науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО. У проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що дефіцит держбюджету на наступний рік складе більше 20% ВВП: "Покриватимемо його за рахунок допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів".