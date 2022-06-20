Сьогодні, 20 червня, Верховна Рада підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції, "за" проголосували 259 народних депутатів, проти – чотири, утрималися – 25.
Ратифікація Стамбульської конвенції буде позитивним сигналом напередодні саміту ЄС про готовність України впроваджувати необхідні реформи, оскільки для держав-членів ЄС це своєрідний "маркер цивілізованості".
Це рішення, що відкладалося 11 років - зокрема, через позицію Всеукраїнської ради церков - було особливо важливим для Нідерландів та Швеції, двох країн-скептиків, які зрештою погодилися підтримати статус кандидата для України.
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс привітав рішення Верховної Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію.
Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
Ратифікація Стамбульської конвенції буде позитивним сигналом напередодні саміту ЄС про готовність України впроваджувати необхідні реформи, оскільки для держав-членів ЄС це своєрідний "маркер цивілізованості".
Це рішення, що відкладалося 11 років - зокрема, через позицію Всеукраїнської ради церков - було особливо важливим для Нідерландів та Швеції, двох країн-скептиків, які зрештою погодилися підтримати статус кандидата для України.
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс привітав рішення Верховної Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію.
Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Я аплодую парламенту України за ратифікацію Стамбульської конвенції! Дякую, спікеру Руслану Стефанчуку та українській делегації ПАРЄ на чолі з Марією Мезенцевою за забезпечення цього важливого рішення!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 червня вніс у Верховну Раду законопроєкт щодо ратифікації Стамбульської конвенції.
Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти та стерилізацію.
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