15:23 20 червня Київ, Україна

Сьогодні, 20 червня, Верховна Рада підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції, "за" проголосували 259 народних депутатів, проти – чотири, утрималися – 25.



Ратифікація Стамбульської конвенції буде позитивним сигналом напередодні саміту ЄС про готовність України впроваджувати необхідні реформи, оскільки для держав-членів ЄС це своєрідний "маркер цивілізованості".



Це рішення, що відкладалося 11 років - зокрема, через позицію Всеукраїнської ради церков - було особливо важливим для Нідерландів та Швеції, двох країн-скептиків, які зрештою погодилися підтримати статус кандидата для України.



Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс привітав рішення Верховної Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію.



Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".



"Я аплодую парламенту України за ратифікацію Стамбульської конвенції! Дякую, спікеру Руслану Стефанчуку та українській делегації ПАРЄ на чолі з Марією Мезенцевою за забезпечення цього важливого рішення!", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 червня вніс у Верховну Раду законопроєкт щодо ратифікації Стамбульської конвенції.



Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти та стерилізацію.