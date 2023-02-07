Верховна Рада підтримала прозорість в оборонних закупівлях

15:40 07 лютого Київ, Україна

Український парламент запровадив прозорість в оборонних закупівлях. За ухвалення документа проголосували 290 народних обранців. Нова процедура передбачає звіт про закупівлю, за винятком товарів та послуг, що становлять державну таємницю.



Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.



"Законопроєкт пропонує обов'язково оприлюднити в системі "Законопроєкт пропонує обов'язково оприлюднити в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари та послуги із забезпечення армії", - йдеться у повідомленні.



У пояснювальній записці зазначається, що "витрати на безпеку та оборону на 2023 рік визначено у розмірі - 1 трлн 141 млрд грн - або майже 50% усіх витрат України - 2 трлн 640 млрд грн".



Проєкт пропонує запровадити звіти про оборонні закупівлі (крім відомостей про закупівлю товарів, робіт та послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю).



Запроваджується публікація звітів про оборонні закупівлі, які не опубліковані в період з 24 лютого 2022 року та станом на день набрання чинності цим Законом.



При цьому державним замовникам (службам державних замовників) надається достатній проміжок часу (30 днів - для набрання чинності частиною 3 статті 30 Закону України "Про оборонні закупівлі" та 60 днів - для оприлюднення звіту про оборонну закупівлю) для забезпечення такої публікації.



Проєкт передбачає, що у звіті про договір про оборонну закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі для товарів та послуг оборонного призначення, інших товарів та послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки та оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт з гарантованого забезпечення потреб безпеки та оборони — 1,5 мільйона гривень (крім відомостей про закупівлю товарів, робіт та послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю), вказуються відомості про:

найменування державного замовника (службу державного замовника);

назву предмета закупівлі (із зазначенням одиниці виміру товарів);

ціну за одиницю товару, ціну робіт, послуг.

Також проєктом передбачено комплексну публікацію відомостей про складові вартості харчових продуктів (товарів) та інших видів послуг, що входять до узагальненої вартості послуг харчування.



"Все це дозволить забезпечити дотримання балансу між інтересами національної безпеки та оборони та демократичними принципами відкритості та прозорості, презумпцією відкритості публічної інформації, закріпленої у національному законодавстві, міжнародних стандартах", - вважають народні депутати.