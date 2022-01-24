Верховна Рада скасувала заплановане на сьогодні обговорення ситуації на Донбасі

11:45 09 вересень Київ, Україна

Сьогодні на своєму сайті Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив про те, що засідання 9 та 11 вересня скасовано через "введення режиму самоізоляції".

"Засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, проведення яких заплановано на 9 вересня 2020 року та 11 вересня 2020 року, скасовані у зв'язку з введенням в Комітеті режиму самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що засідання, заплановане на сьогодні, було перенесено через те, що в одного зі співробітників апарату виявили коронавірус.

Комітет сьогодні повинен був обговорити факт порушення Росією режиму тиші на Донбасі. Крім того, депутати планували дати свою оцінку обстрілу українських позицій.