Верховна Рада скасувала заплановане на сьогодні обговорення ситуації на Донбасі

Сьогодні на своєму сайті Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив про те, що засідання 9 та 11 вересня скасовано через "введення режиму самоізоляції".
"Засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, проведення яких заплановано на 9 вересня 2020 року та 11 вересня 2020 року, скасовані у зв'язку з введенням в Комітеті режиму самоізоляції", - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що засідання, заплановане на сьогодні, було перенесено через те, що в одного зі співробітників апарату виявили коронавірус.
Комітет сьогодні повинен був обговорити факт порушення Росією режиму тиші на Донбасі. Крім того, депутати планували дати свою оцінку обстрілу українських позицій.
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