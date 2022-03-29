Верховна Рада схвалила ініційований Зеленським закон про корінні народи

18:23 01 липня Київ, Україна

Рада схвалила президентський закон про корінні народи, згідно з яким такими народами визнані кримські татари, караїми та кримчаки.



Відповідний закон підтримали 325 нардепів на засіданні в четвер, 1 липня.



Закон визначає поняття "корінний народ України" як автохтонну етнічну спільність, що сформувалася на території України, що є носієм самобутньої мови і культури, що має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, яка відчуває себе корінним народом України, що становить етнічну меншину в складі її населення і не має власного державного утворення за межами нашої країни.

"Корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки", - зазначено в документі.

Закон забороняє заперечувати етнічну приналежність або етнічну самобутність корінних народів України. Корінні народи мають право на самовизначення, на рівний правовий захист, на власну національну символіку і порядок її застосування з дотриманням законів України, а також право передавати майбутнім поколінням свою історію, мову, традиції, писемність і літературу.



Їм також надали право на створення власних навчальних закладів або співпрацю з іншими закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури та навчання мовою корінного народу.

"Держава гарантує можливість вивчення мов корінних народів України", - сказано в законі.

Нарешті, представникам корінних народів дали право представляти Україну на міжнародній арені у складі українських делегацій, а також в міжнародних переговорах, що стосуються прав корінних народів.