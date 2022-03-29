Верховна Рада схвалила ініційований Зеленським закон про корінні народи

Рада схвалила президентський закон про корінні народи, згідно з яким такими народами визнані кримські татари, караїми та кримчаки.
Відповідний закон підтримали 325 нардепів на засіданні в четвер, 1 липня.
Закон визначає поняття "корінний народ України" як автохтонну етнічну спільність, що сформувалася на території України, що є носієм самобутньої мови і культури, що має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, яка відчуває себе корінним народом України, що становить етнічну меншину в складі її населення і не має власного державного утворення за межами нашої країни.
Закон забороняє заперечувати етнічну приналежність або етнічну самобутність корінних народів України. Корінні народи мають право на самовизначення, на рівний правовий захист, на власну національну символіку і порядок її застосування з дотриманням законів України, а також право передавати майбутнім поколінням свою історію, мову, традиції, писемність і літературу.
Їм також надали право на створення власних навчальних закладів або співпрацю з іншими закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури та навчання мовою корінного народу.
Їм також надали право на створення власних навчальних закладів або співпрацю з іншими закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури та навчання мовою корінного народу.
Нарешті, представникам корінних народів дали право представляти Україну на міжнародній арені у складі українських делегацій, а також в міжнародних переговорах, що стосуються прав корінних народів.
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