Верховна Рада достроково позбавила мандатів нардепів Рабіновича та Васильковського

14:26 03 листопада Київ, Україна

Верховна Рада позбавила депутатського мандата нардепа від фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича.



Про це повідомив депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Рада позбавила мандата Вадима Рабіновича. За припинення його повноважень проголосувало 302 нардепи", - написав він на своєму Telegram-каналі.

Крім того, Рада позбавила повноважень нардепа від "Слуги народу" Ігоря Васильковського. Це рішення підтримали 294 народні обранці.

У Раді наразі залишилося 417 нардепів.



У липні 2022 року президент Володимир Зеленський указом позбавив Рабіновича та Васильковського українського громадянства. Раніше окремі політики та ЗМІ повідомляли про наявність у них відповідно ізраїльського та болгарського паспортів.



У березні Державне бюро розслідувань влаштувало обшуки у низки депутатів "Опозиційної платформи – За життя", серед яких був і Вадим Рабінович.

"Слідчі дії проводились у рамках досудового розслідування щодо неправомірних дій посадових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України", - повідомили у пресцентрі відомства.

Як зазначається, правоохоронці вилучили у Рабіновича серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах.