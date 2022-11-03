Верховна Рада достроково позбавила мандатів нардепів Рабіновича та Васильковського

Верховна Рада позбавила депутатського мандата нардепа від фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича.
Про це повідомив депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Про це повідомив депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Крім того, Рада позбавила повноважень нардепа від "Слуги народу" Ігоря Васильковського. Це рішення підтримали 294 народні обранці.
У Раді наразі залишилося 417 нардепів.
У липні 2022 року президент Володимир Зеленський указом позбавив Рабіновича та Васильковського українського громадянства. Раніше окремі політики та ЗМІ повідомляли про наявність у них відповідно ізраїльського та болгарського паспортів.
У березні Державне бюро розслідувань влаштувало обшуки у низки депутатів "Опозиційної платформи – За життя", серед яких був і Вадим Рабінович.
Як зазначається, правоохоронці вилучили у Рабіновича серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах.
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