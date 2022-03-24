Верещук розповіла про перший обмін військовополоненими

16:43 24 березня Київ, Україна

Сьогодні за наказом президента України Володимира Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.



В обмін на 10 захоплених у полон окупантів обміняли 10 наших військовослужбовців.



Також сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували з затопленого судна біля Одеси. Внаслідок цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір», захоплених окупантами при спробі забрати наших військових із острова Зміїний. За умовами обміну сам рятувальний корабель також буде повернуто Україні та буде відправлено до порту в Туреччині», – йдеться у повідомленні.