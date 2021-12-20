Верещук про шанси «Слуги народу» на майбутніх виборах

Депутат Ірина Верещук розповіла про те, які реальні шанси у представників партії «Слуга Народу» перемогти на місцевих виборах. Вона вважає, що "СН" може програти через відсутність підтримки ЗМІ та прийняття непопулярних рішень. На її думку, падіння рейтингів пов'язане з тим, що партія не підтримує інтереси фінансово-промислових олігархів України.
Нардеп додала, що партію на сьогоднішній день не підтримують засоби масової інформації і великі бізнесмени, так як політична сила голосує за закони, які роблять неможливою співпрацю між парламентом і олігархами.
«Зараз у нас немає своїх телеканалів, медіаплатформи», - підсумувала Верещук.
Нагадаємо! Ірина Верещук зареєструвалася в якості кандидата на пост мера Києва і викликала Віталія Кличка на дебати.
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