Веніславський впевнений, що президент має законну підставу розпустити КСУ

Президент України на законних підставах має право, в разі кризи в країні, розпустити КСУ. У цьому переконаний представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.
Так, Веніславський нагадав про рішення Конституційного Суду 1997 року щодо повноважень президента України, на підставі якого Зеленський, за його словами, має право розпустити КСУ.
"У цій постанові Конституційний Суд сказав, що президент має безпосереднє право втручатися в кризові ситуації і діяти відповідно до тих викликів, які виникають в державі і суспільстві для того, щоб забезпечити державний суверенітет, нацбезпеку, громадський порядок і права людини", - зазначив Веніславський.
Представник президента вважає, що рішення КСУ, яким зірвано частину антикорупційної діяльності в Україні, є саме такою кризовою ситуацією, і Зеленський має право розпустити цей суд.
"Це - абсолютно очевидно кризова ситуація. Цілком очевидно, що Конституційний Суд діяв всупереч інтересам держави і суспільства, чим він фактично перекреслив свою власну легітимність. Тому президентські дії були абсолютно адекватні", - сказав Веніславський, додавши, що вони продемонстрували, що президент є чітким прихильником боротьби з корупцією.
Так, Веніславський нагадав про рішення Конституційного Суду 1997 року щодо повноважень президента України, на підставі якого Зеленський, за його словами, має право розпустити КСУ.
"У цій постанові Конституційний Суд сказав, що президент має безпосереднє право втручатися в кризові ситуації і діяти відповідно до тих викликів, які виникають в державі і суспільстві для того, щоб забезпечити державний суверенітет, нацбезпеку, громадський порядок і права людини", - зазначив Веніславський.
Представник президента вважає, що рішення КСУ, яким зірвано частину антикорупційної діяльності в Україні, є саме такою кризовою ситуацією, і Зеленський має право розпустити цей суд.
"Це - абсолютно очевидно кризова ситуація. Цілком очевидно, що Конституційний Суд діяв всупереч інтересам держави і суспільства, чим він фактично перекреслив свою власну легітимність. Тому президентські дії були абсолютно адекватні", - сказав Веніславський, додавши, що вони продемонстрували, що президент є чітким прихильником боротьби з корупцією.
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