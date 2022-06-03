Угорщину можуть позбавити права голосу в Європейському Союзі

09:20 03 червня Київ, Україна





Про це вона заявила у четвер в ефірі німецької телерадіостанції MDR, повідомляє ТАРС.

Барлі зазначила, що право голосу країни може бути зупинено за порушення принципу верховенства закону. Заступниця голови Європарламенту Катаріна Барлі закликала позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі через те, що Угорщина зловживає принципом одностайності, який існує в ЄС, використовуючи його для шантажу Про це вона заявила у четвер в ефірі німецької телерадіостанції MDR, повідомляє ТАРС.Барлі зазначила, що право голосу країни може бути зупинено за порушення принципу верховенства закону.

"Особливо в Угорщині, більше не можна говорити про демократичні та правові відносини", - наголосила вона, додавши, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "частинами повністю взяв країну в свої руки".

Заступниця голови Європарламенту також зазначила, що принцип, згідно з яким основні рішення, що приймаються на рівні ЄС, вимагають одностайності всіх держав-членів, "сходить до того часу, коли ЄС складався з шести країн", - зазначила заступниця голови ЄП. – Зараз нас 27, і це вже непрактично”.



Як повідомлялося, Євросоюз раніше відмовився від запровадження санкцій проти Патріарха Московського та всієї Русі Кирила через позицію Угорщини, також через те, що Угорщина виступала проти повної заборони на імпорт нафти з росії, в ЄС майже місяць не могли досягти компромісу.