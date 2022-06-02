Угорщина висунула ЄС нові умови у рамках погодження шостого пакета санкцій

10:48 02 червня Київ, Україна

Прагнення Євросоюзу до часткової заборони російської нафти в рамках шостого пакета санкційних заходів відкладено через вимоги Угорщини.

Через це затвердження нових обмежень може затягнутися, пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.



31 травня Євросоюз із четвертої спроби затвердив нові обмеження проти росії. З Угорщиною вдалося домогтися компромісу щодо головних пунктів нового пакета санкцій, які стосуються ембарго на морські постачання нафти з росії та відключення Сбербанку від міжнародної платіжної системи SWIFT.



Проте, за даними агентства, Будапешт продовжує затягувати процес ухвалення. Цього разу він висловив деякі дрібні технічні зауваження щодо заборони російської нафти, а також зажадав не вносити патріарха Кирила до списків санкцій. Угорщина також виявила бажання продавати перероблені російські енергоресурси – у цьому їй було відмовлено.