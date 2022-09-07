Угорщина вимагає зняти санкції ЄС із трьох "гаманців" путіна

10:07 07 вересня Київ, Україна

Видання Politico з посиланням на джерела повідомляє, що Угорщина вимагає зняти санкції з трьох російських олігархів – Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова, натомість Будапешт пообіцяв не блокувати продовження санкцій ЄС щодо росії.

Євросоюз має намір продовжити ще на пів року персональні санкції проти низки росіян, запроваджені через початок війни в Україні. Наразі обмеження діють до 15 вересня.



Список, який може бути продовжений лише одноголосним голосуванням, складається із 1217 фізичних осіб та 108 організацій. Протягом року він розширювався в міру посилення санкцій. Усманов і Авен були додані до списку наприкінці лютого, Рашніков став його фігурантом у березні.

Брюссель називає Усманова «прокремлівським олігархом, який має особливо тісні зв'язки з президентом росії володимиром путіним». У середині липня він скаржився на «невідновні» фінансові втрати через накладені на нього антиросійські санкції. Йдеться про валові збитки та про збитки за контрактами та проєктами. На думку олігарха, це може призвести до банкрутства холдингу «Мегафону», «Металоінвесту» та «Удоканської міді», що йому належать.

Про Авена в ЄС кажуть, що він регулярно зустрічається з володимиром путіним у кремлі. Колишній член ради директорів Альфа-банку називав санкції несправедливими та скаржився на проблеми через них. Крім Брюсселя, санкції на Авена наклав і Лондон. Однак у липні британський суд пом'якшив санкції проти Авена та дозволив частково використати банківські рахунки.

Голова ради директорів "Магнітогорського металургійного комбінату" Віктор Рашніков спочатку вважав марними спроби оскаржити введені проти нього санкції. Однак у травні він слідом за Усмановим та Авеном подав позов до Суду Європейського Союзу про скасування персональних санкцій ЄС проти нього.

Будапешт також просить дати можливість гуманітарним організаціям вести відносини з деякими російськими банками, які нині перебувають під санкціями.



Джерела радіостанції вважають, що Угорщина використовує поновлення санкцій як важіль, щоб змусити Брюссель схвалити виділення коштів ЄС, які досі утримувалися через побоювання порушення верховенства права в країні.