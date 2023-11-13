Угорщина продовжить блокувати новий транш військової допомоги для України - МЗС

19:02 13 листопада Київ, Україна

Угорська сторона підтвердила свою намір блокувати надання Україні нового траншу військової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.



Про це повідомив The Guardian із посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.



Зазначається, що Будапешт продовжуватиме блокування доти, доки не отримає "гарантій" від України щодо виключення OTP Bank та інших угорських компаній зі Списку міжнародних спонсорів війни Національного агентства з питань запобігання корупції.