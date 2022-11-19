Угорщина закликала до відставки лідерів ЄС, які підтримали санкції проти росії. У МЗС України відреагували

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Європейського Союзу та закликав піти у відставку лідерів країн ЄС, які виступали за обмеження. В українському МЗС оприлюднили цифри, які засвідчують збитки російської економіки від санкцій Євросоюзу.
Як пише Magyar Hirlap, Сіярто заявив, що не російська, а європейська економіка рухається до рецесії.
За словами угорського міністра, лідери ЄС, які лобіювали санкції проти росії, повинні піти у відставку.
Він додав, що ЄС хоче нових санкцій "щоб якось виправдати власні помилкові рішення, які завдають шкоди, тому що сказати, що санкції - це глухий кут, означало б кричати про відповідальність".
У відповідь на заяву Сіярто, речник українського МЗС Олег Ніколенко оприлюднив цифри Ради ЄС, Світового банку та МВФ, які свідчать про збитки російської економіки від санкцій:
- Падіння ВВП від 5,5 до 9%;
- Зменшення обсягів торгівлі товарами та послугами на 30-35%;
- Скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;
- Вихід майже 1000 іноземних компаній, що становили 40% ВВП;
- Інфляція на рівні 22%;
- Неможливість імпортувати технології та комплектувальні;
- Стрімке скорочення виробництва;
- Знецінення ринку капіталу.
За словами Ніколенка, заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку росії, не відповідають дійсності – російська економіка відкотилася на тридцять років тому.
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