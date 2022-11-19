Угорщина закликала до відставки лідерів ЄС, які підтримали санкції проти росії. У МЗС України відреагували

13:32 18 листопада Київ, Україна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Європейського Союзу та закликав піти у відставку лідерів країн ЄС, які виступали за обмеження. В українському МЗС оприлюднили цифри, які засвідчують збитки російської економіки від санкцій Євросоюзу.
 
Як пише Magyar Hirlap, Сіярто заявив, що не російська, а європейська економіка рухається до рецесії.
"Зараз ми бачимо, що війна ведеться найжорстокішим способом, а європейська економіка рухається до рецесії. Ця ситуація має змусити тих, хто приймає рішення, сісти та оцінити розвиток подій, що ціни надхмарні і що російська економіка не постраждала від санкцій", - сказав він.
За словами угорського міністра, лідери ЄС, які лобіювали санкції проти росії, повинні піти у відставку.
"Лідери, які підтримали санкції, мають виступити і сказати, що саме через них європейська економіка наблизилася до рецесії, і вони мають піти у відставку. Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі запровадженням санкцій", - заявив Сіярто.
Він додав, що ЄС хоче нових санкцій "щоб якось виправдати власні помилкові рішення, які завдають шкоди, тому що сказати, що санкції - це глухий кут, означало б кричати про відповідальність".

У відповідь на заяву Сіярто, речник українського МЗС Олег Ніколенко оприлюднив цифри Ради ЄС, Світового банку та МВФ, які свідчать про збитки російської економіки від санкцій:
  • Падіння ВВП від 5,5 до 9%;
  • Зменшення обсягів торгівлі товарами та послугами на 30-35%;
  • Скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;
  • Вихід майже 1000 іноземних компаній, що становили 40% ВВП;
  • Інфляція на рівні 22%;
  • Неможливість імпортувати технології та комплектувальні;
  • Стрімке скорочення виробництва;
  • Знецінення ринку капіталу.
За словами Ніколенка, заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку росії, не відповідають дійсності – російська економіка відкотилася на тридцять років тому.
Як би в москві чи Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють і обмежують можливості росії фінансувати війну проти України. Тож кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, або тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії росії?", - зазначив він.