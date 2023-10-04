Угорщина пропонує розділити фінансову допомогу ЄС Україні

Угорщина запропонувала ідею розділити майбутній пакет фінансової допомоги Європейського Союзу для України у розмірі 50 мільярдів євро, який передбачається виділити з 2024 по 2027 рік.
Ця інформація з'явилася в повідомленні агентства Bloomberg, яке посилається на неназвані джерела.
За даними Bloomberg, Будапешт висловив побоювання щодо погіршення економічної підтримки України після нещодавнього рішення Конгресу США відмовитись від виділення 6 мільярдів доларів допомоги для України.
Відомо, що представники влади Угорщини заявили членам Європейського Союзу, що на цьому етапі сума 25 мільярдів євро буде достатньою для України. Однак у середині зазначеного періоду буде прийнято рішення про виділення суми, що залишилася, залежно від потреб України.
Ця інформація з'явилася в повідомленні агентства Bloomberg, яке посилається на неназвані джерела.
За даними Bloomberg, Будапешт висловив побоювання щодо погіршення економічної підтримки України після нещодавнього рішення Конгресу США відмовитись від виділення 6 мільярдів доларів допомоги для України.
Відомо, що представники влади Угорщини заявили членам Європейського Союзу, що на цьому етапі сума 25 мільярдів євро буде достатньою для України. Однак у середині зазначеного періоду буде прийнято рішення про виділення суми, що залишилася, залежно від потреб України.
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