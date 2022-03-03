Угорщина підтримає євроінтеграцію України в обмін на вирішення питання про нацменшину

10:57 04 червень Київ, Україна

Угорщина готова підтримати євроінтеграцію України, а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив бажання зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш напередодні заявив в коментарі виданню Varosh.



Так, він назвав Україну важливим сусідом Угорщини і запевнив, що ніяких додаткових умов для цієї зустрічі немає.



"Немає додаткових умов для цієї зустрічі. Прем'єр-міністр Угорщини готовий зустрітися з Володимиром Зеленським", - сказав Гуйяш.



Він заявив про готовність Будапешта підтримати вступ України в НАТО і ЄС, але при цьому нагадав українській стороні про питання угорської нацменшини. За словами Гуйяша, Угорщина хоче знайти компроміс з українською державою. Він вважає, що двомовна освіта могла б стати цим компромісом.

"Я думаю, що це може бути плідно для обох держав, тому що ми готові підтримувати інтеграцію України в НАТО і Європейський Союз, тому що це, на мою думку, також в наших інтересах", - заявив він.

Гергей Гуйяш зазначив, що територіальна цілісність України повинна бути гарантована, і останні роки позиція Угорщини є чіткою - Росія повинна поважати територіальну цілісність України.



"Прем'єр-міністр Угорщини був одним з перших в Європі, хто засудив російську агресію проти України", - нагадав Гуйяш.