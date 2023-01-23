Угорщина відмовилася від блокування рішення ЄС щодо надання Україні сьомого траншу

Угорщина вирішила не блокувати рішення ЄС щодо надання Україні сьомого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.
Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозв'як.
Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозв'як.
Минулого тижня польським журналістам стало відомо, що Угорщина блокує черговий транш військової допомоги ЄС для України.
Досі Угорщина, яка сама не надає Україні жодного озброєння, утримувалася при ухваленні рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру та не блокувала цієї підтримки.
Посол України при ЄС Всеволод Ченцов в інтерв'ю Європейській правді висловив думку, що Угорщина не зможе необмежено шантажувати весь Євросоюз своїм правом вето у спільних рішеннях, зокрема, стосовно України.
Досі Угорщина, яка сама не надає Україні жодного озброєння, утримувалася при ухваленні рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру та не блокувала цієї підтримки.
Посол України при ЄС Всеволод Ченцов в інтерв'ю Європейській правді висловив думку, що Угорщина не зможе необмежено шантажувати весь Євросоюз своїм правом вето у спільних рішеннях, зокрема, стосовно України.
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