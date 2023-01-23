Угорщина відмовилася від блокування рішення ЄС щодо надання Україні сьомого траншу

16:13 23 січня Київ, Україна

Угорщина вирішила не блокувати рішення ЄС щодо надання Україні сьомого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозв'як.
"Зрештою, Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступного траншу військової допомоги ЄС для України" - написав він у Twitter.
Минулого тижня польським журналістам стало відомо, що Угорщина блокує черговий транш військової допомоги ЄС для України.

Досі Угорщина, яка сама не надає Україні жодного озброєння, утримувалася при ухваленні рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру та не блокувала цієї підтримки.

Посол України при ЄС Всеволод Ченцов в інтерв'ю Європейській правді висловив думку, що Угорщина не зможе необмежено шантажувати весь Євросоюз своїм правом вето у спільних рішеннях, зокрема, стосовно України.
"Угорщина, як і всі держави-члени ЄС, намагається захищати свої інтереси. Але досить часто вона намагається це робити коштом інших, зокрема, України, і Україна стає заручником цих складних ситуацій усередині ЄС. Тому вони можуть намагатися заблокувати все, що завгодно. Чи мають вони можливість це робити? Це завжди баланс. Якщо ти переходиш певні червоні лінії, тебе перестають сприймати і ти опиняєшся в ізоляції", - наголосив Ченцов.