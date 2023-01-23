Угорщина відмовилася від блокування рішення ЄС щодо надання Україні сьомого траншу

16:13 23 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Угорщина вирішила не блокувати рішення ЄС щодо надання Україні сьомого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозв'як.

"Зрештою, Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступного траншу військової допомоги ЄС для України" - написав він у Twitter.

Минулого тижня польським журналістам стало відомо, що Угорщина блокує черговий транш військової допомоги ЄС для України.



Досі Угорщина, яка сама не надає Україні жодного озброєння, утримувалася при ухваленні рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру та не блокувала цієї підтримки.



Посол України при ЄС Всеволод Ченцов в інтерв'ю Європейській правді висловив думку, що Угорщина не зможе необмежено шантажувати весь Євросоюз своїм правом вето у спільних рішеннях, зокрема, стосовно України.