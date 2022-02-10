Угорщина не має наміру розміщувати у себе додаткові війська НАТО

Влада Угорщини заявила, що вже на своїй території війська НАТО – угорські війська. Тому уряд не погодиться на розміщення додаткових сил Альянсу на території країни. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Euronews.
Ні, ми на це не погодилися і не погодимося, тому що на території нашої країни вже є війська НАТО, це угорські збройні сили. Вони у належній формі, щоб забезпечити безпеку країни. Тому нам не потрібні додаткові війська на території Угорщини», – заявив Сійярто.
Сійярто закликав Захід та Росію продовжувати переговори, щоб уникнути «найгіршого сценарію» у конфлікті Росії з Україною. Він наголосив, що не хоче нової Холодної війни, адже в такому разі страждатимуть країни Центральної Європи.
До речі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має репутацію відверто проросійського політика, не приховує свого інтересу щодо тісних стосунків із Москвою та не відмовляється від дружби з Путіним. Віктор Орбан не називає ситуацію в Україні війною, тим паче російсько-українською війною.
Ні, ми на це не погодилися і не погодимося, тому що на території нашої країни вже є війська НАТО, це угорські збройні сили. Вони у належній формі, щоб забезпечити безпеку країни. Тому нам не потрібні додаткові війська на території Угорщини», – заявив Сійярто.
Сійярто закликав Захід та Росію продовжувати переговори, щоб уникнути «найгіршого сценарію» у конфлікті Росії з Україною. Він наголосив, що не хоче нової Холодної війни, адже в такому разі страждатимуть країни Центральної Європи.
До речі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має репутацію відверто проросійського політика, не приховує свого інтересу щодо тісних стосунків із Москвою та не відмовляється від дружби з Путіним. Віктор Орбан не називає ситуацію в Україні війною, тим паче російсько-українською війною.
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