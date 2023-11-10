Угорщина наполягає на відмові від переговорів щодо членства України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не підтримує початок переговорів щодо членства України у ЄС. Це "чітка позиція" Угорщини щодо цього питання.
Про це заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Reuters.
Він зазначив, що суперечка між Брюсселем щодо мільярдів євро коштів ЄС, зупинених для Угорщини через питання верховенства права, не може бути жодним чином пов'язана з підтримкою Будапештом переговорів щодо вступу України в ЄС.
Він зазначив, що суперечка між Брюсселем щодо мільярдів євро коштів ЄС, зупинених для Угорщини через питання верховенства права, не може бути жодним чином пов'язана з підтримкою Будапештом переговорів щодо вступу України в ЄС.
У середині грудня лідери країн ЄС мають ухвалити рішення про те, чи приймати рекомендацію Комісії розпочати переговори про членство України в ЄС, як тільки вона виконає остаточні умови.
Будь-яке таке рішення потребує одностайності 27 членів блоку, головною потенційною перешкодою є Угорщина.
Будь-яке таке рішення потребує одностайності 27 членів блоку, головною потенційною перешкодою є Угорщина.
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