Угорщина наполягає на відмові від переговорів щодо членства України в ЄС

"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини. Я хотів би чітко відзначити, що відмова Угорщини з початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди. Це не може бути пов'язане з питанням коштів, які Угорщина має право отримати", - сказав Орбан, додавши, що Брюссель "винен гроші Угорщині".