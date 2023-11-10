Угорщина наполягає на відмові від переговорів щодо членства України в ЄС

13:51 10 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не підтримує початок переговорів щодо членства України у ЄС. Це "чітка позиція" Угорщини щодо цього питання.
 
Про це заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що суперечка між Брюсселем щодо мільярдів євро коштів ЄС, зупинених для Угорщини через питання верховенства права, не може бути жодним чином пов'язана з підтримкою Будапештом переговорів щодо вступу України в ЄС.
"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини. Я хотів би чітко відзначити, що відмова Угорщини з початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди. Це не може бути пов'язане з питанням коштів, які Угорщина має право отримати", - сказав Орбан, додавши, що Брюссель "винен гроші Угорщині".
У середині грудня лідери країн ЄС мають ухвалити рішення про те, чи приймати рекомендацію Комісії розпочати переговори про членство України в ЄС, як тільки вона виконає остаточні умови.

Будь-яке таке рішення потребує одностайності 27 членів блоку, головною потенційною перешкодою є Угорщина.