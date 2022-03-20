Угорщина хоче, щоб Україна дозволила нацменшинам використовувати свою мову в держуправлінні

21:06 21 червня Київ, Україна

Під час дебатів в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) глава МЗС Угорщини Петер Сійярто двічі наголосив на необхідності надання можливості угорським нацменшинам в Україні використовувати свою мову у всіх сферах життя, в тому числі в держуправлінні.

Угорський міністр, який в найближчі пів року буде виконувати функцію глави Ради Європи, у вступному слові наголосив, що для Угорщини питання прав меншин залишається ключовим, і підкреслив, що в державах-членах РЄ "повинні бути надані гарантії для використання мови меншин в освіті, культурі і державному управлінні".



У цій частині виступу він не став згадувати жодну державу.



Однак згодом, відповідаючи на питання із залу від свого однопартійця, угорського депутата Барни Зігмонда, Сійярто уточнив, що його претензії стосуються положення угорців в Україні, і висловив упевненість, що мова йде про "відновлення такого права" для угорців.

"Звичайно, ми були розчаровані, коли побачили, що після підтримки нами європейських прагнень України парламент прийняв рішення проти прав меншин в сферах освіти, медіа та державного управління... Зараз ми просимо Україну повернутися до ситуації, яка була. Ми не просимо про додаткові права, ми просимо повернути те, що вже було, те, що угорська меншина вже мала", - заявив угорський міністр.

Він не став уточнювати, що має на увазі під питанням "державного управління мовах меншин"; очевидно, мова йде про так званий "закон Ківалова-Колесніченка".



Петер Сійярто підкреслив, що Україна може відновити дію законодавства різними шляхами.