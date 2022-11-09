Угорщина блокує пакет допомоги Україні від ЄС на 18 млрд євро - Bloomberg

11:59 09 листопада Київ, Україна

Угорщина не підтримуватиме необхідних змін для підготовки пакету допомоги Україні обсягом 18 мільярдів євро у 2023 році.



Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.



Зазначається, що угорська сторона оголосила свою позицію на зустрічі міністрів фінансів країн Європейського Союзу у Брюсселі. Очікувалося, що сьогодні 9 листопада пропозиція про виділення Україні пакету фінансової допомоги буде озвучена, і надалі Єврокомісія чекатиме на схвалення пакету з боку Ради ЄС та Європейського парламенту.



Цей пакет фінансової допомоги передбачає надання Києву пільгових кредитів на більш стабільній основі, проте ця ініціатива вимагатиме використання додаткових ресурсів у бюджеті ЄС.