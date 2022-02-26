Угорське керівництво направляє в Закарпаття чиновника, якому заборонений в'їзд в Україну

11:13 01 червень Київ, Україна

На честь відкриття Угорського будинку імені Міхая Мункачі, яке відбудеться 3 червня на Закарпатті, в місті Мукачево, запрошені новоспечені консули Угорщини в містах Берегове та Ужгород - Ендре Соліпскі і Йожеф Бочкої. Керівником запрошеної угорської делегації призначений керуючий адміністрацією прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

Про це повідомляє Європейська правда.



Також до складу угорської делегації включений депутат Державних зборів Аттіла Тілкі, якому в минулому був заборонений в'їзд в Україну за втручання в передвиборчу кампанію місцевих виборів, які проходили 25 жовтня.



Депутат Тілкі, так само як і дипломат Іштван Грежа і держсекретар уряду Угорщини з питань національної політики Арпад Потап, бувши іноземними політичними діячами, публічно закликали угорців Закарпаття голосувати за «КМКС-Партію угорців України», що є порушенням виборчого законодавства України та проявом неповаги до сусідньої держави. Саме тому всі троє і потрапили під свого роду санкції.



Варто зазначити, що в грудні минулого року впливове опозиційне видання Угорщини Telex.hu писало про втручання їхніх політиків у виборчі баталії в Україні, за що саме Іштвану Грежі, Арпаду Потапу і депутату Аттілу Тілкі і був заборонений в'їзд.

- Угорські дипломати цілеспрямовано втручалися у виборчі процеси в Україні..., тому не дивно, що Київ заборонив в'їзд в державу кільком угорським дипломатам: крім уже згаданого Грежі в Україну не зможе в'їхати уродженець Кишварда (ред. - місто на сході Угорщини) і депутат парламенту Аттіла Тілкі і Арпад Потап, - йдеться в журналістському розслідуванні Telex.hu.

Виходить так, що для угорського МЗС не стало несподіванкою, коли Іштвана Грежу розвернули на українсько-угорському кордоні в кінці листопада 2020 року. Швидше за все, це був черговий привід для угорських ЗМІ акцентувати на нібито небажанні України стабілізувати двосторонні відносини.



Для чого зараз відправляти Аттілу Тілкі, знаючи заздалегідь про наслідки такого візиту і ще напередодні можливої зустрічі Віктора Орбана і Володимира Зеленського, залишається незрозумілим для українського суспільства.