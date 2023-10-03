Угорський OTP Bank виключено зі списку міжнародних спонсорів війни

06:59 03 жовтня Київ, Україна

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.
 
Про це повідомили на сторінці НАЗК у соцмережі X.

Зазначається, що "під час дискусій, які тривали останні кілька днів за участю Європейської служби зовнішніх справ, банк взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку".
"Національне агентство з питань запобігання корупції, виконуючи свою частину домовленостей, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК очікує, що банк дотримуватиметься досягнутої домовленості без зволікань", — додали у відомстві.
Навесні 2023 року Нацагентство внесло до списку міжнародних спонсорів війни угорський OTP Bank. 29 вересня НАЗК призупинило статус банку у переліку міжнародних спонсорів війни.