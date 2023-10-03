Угорський OTP Bank виключено зі списку міжнародних спонсорів війни

Про це повідомили на сторінці НАЗК у соцмережі X.



Зазначається, що "під час дискусій, які тривали останні кілька днів за участю Європейської служби зовнішніх справ, банк взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку".