Угорський OTP Bank виключено зі списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомили на сторінці НАЗК у соцмережі X.
Зазначається, що "під час дискусій, які тривали останні кілька днів за участю Європейської служби зовнішніх справ, банк взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку".
Зазначається, що "під час дискусій, які тривали останні кілька днів за участю Європейської служби зовнішніх справ, банк взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку".
Навесні 2023 року Нацагентство внесло до списку міжнародних спонсорів війни угорський OTP Bank. 29 вересня НАЗК призупинило статус банку у переліку міжнародних спонсорів війни.
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