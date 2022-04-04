Венедиктова зустрілася з делегацією ПАРЄ - про що говорили

Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова провела зустріч з представниками делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), в ході якої сторони обговорили реформу системи юстиції та прокуратури.
Про це Венедиктова написала на своїй сторінці в Фейсбуці.
За її словами, ОГП запропонував парламентаріям внести зміни в законодавство, щоб всі прокурори і надалі проходили кількарівневу перевірку їхнього професійного рівня та чесноти, приходячи в прокуратуру.
На думку Венедиктової, це забезпечить справедливу процедуру і рівні умови для всіх.
Венедиктова повідомила, що ОГП планує створити Концепцію розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку. Зараз з цього приводу почалися консультації з РНБО, правоохоронними відомствами і міжнародними експертами.
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