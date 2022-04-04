Венедиктова зустрілася з делегацією ПАРЄ - про що говорили

07:39 07 липня Київ, Україна

Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова провела зустріч з представниками делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), в ході якої сторони обговорили реформу системи юстиції та прокуратури.

Про це Венедиктова написала на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Обговорили з представниками Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов'язків і зобов'язань державами-членами Ради Європи реформу прокуратури і систему юстиції, а також процес відбору в органи прокуратури", - повідомила Венедиктова.

За її словами, ОГП запропонував парламентаріям внести зміни в законодавство, щоб всі прокурори і надалі проходили кількарівневу перевірку їхнього професійного рівня та чесноти, приходячи в прокуратуру.



На думку Венедиктової, це забезпечить справедливу процедуру і рівні умови для всіх.

"Зараз йде внутрішнє вдосконалення в органах прокуратури, засноване на глибинному функціональному аналізі. Ми зараз розробляємо стандарти роботи прокурорів, нові етичні правила і дисциплінарні процедури для них, а також працюємо над відновленням органів прокурорського самоврядування, які зможуть забезпечити реальну незалежність", - додала вона.

Венедиктова повідомила, що ОГП планує створити Концепцію розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку. Зараз з цього приводу почалися консультації з РНБО, правоохоронними відомствами і міжнародними експертами.