Венедиктова піде з поста генпрокурора, якщо не покаже результати

Генпрокурорка України Ірина Венедиктова повинна показати результати до кінця року, інакше буде третій генпрокурор.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС HARDtalk.
Президент зазначив, що у попереднього керівництва Генпрокуратури України було пів року, щоб продемонструвати зміни в боротьбі з корупцією на високому рівні. За словами Зеленського, вони не впоралися.
Ірину Венедиктову призначили генеральним прокурором 17 березня 2020 року після звільнення з посади Руслана Рябошапки 5 березня.
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