Венедиктова піде з поста генпрокурора, якщо не покаже результати

14:23 12 жовтень Київ, Україна

Генпрокурорка України Ірина Венедиктова повинна показати результати до кінця року, інакше буде третій генпрокурор.



Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС HARDtalk.



Президент зазначив, що у попереднього керівництва Генпрокуратури України було пів року, щоб продемонструвати зміни в боротьбі з корупцією на високому рівні. За словами Зеленського, вони не впоралися.

"Якщо новий генпрокурор не покаже до кінця року свого результату, то я їй надам таку ж відповідь (як і Рябошапці, - ред.)", - заявив Зеленський.

Ірину Венедиктову призначили генеральним прокурором 17 березня 2020 року після звільнення з посади Руслана Рябошапки 5 березня.