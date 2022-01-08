Венедиктова розповіла про початок відбору в команду нових окружних і військових прокуратур

Сьогодні почався відбір на посади прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій і оборонній сфері. На сьогодні є вакантними 504 посади.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник Офісу Генпрокурора Ірина Венедиктова.
Вона розповіла, що прийом документів триватиме з 5 травня до 5 червня включно.
Вона розповіла, що прийом документів триватиме з 5 травня до 5 червня включно.
Відбір буде охоплювати три етапи:
- комп'ютерне тестування рівня знань і умінь у застосуванні закону;
- тестування на загальні здібності і навички;
- співбесіду на відповідність вимогам професійної компетентності і доброчесності з письмовим практичним завданням.
- комп'ютерне тестування рівня знань і умінь у застосуванні закону;
- тестування на загальні здібності і навички;
- співбесіду на відповідність вимогам професійної компетентності і доброчесності з письмовим практичним завданням.
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