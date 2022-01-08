Венедиктова розповіла про початок відбору в команду нових окружних і військових прокуратур

11:29 05 травень Київ, Україна

Сьогодні почався відбір на посади прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій і оборонній сфері. На сьогодні є вакантними 504 посади.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник Офісу Генпрокурора Ірина Венедиктова.



Вона розповіла, що прийом документів триватиме з 5 травня до 5 червня включно.

"Запрошуємо спробувати свої сили громадян України з вищою юридичною освітою і стажем роботи в галузі права не менше двох років. Нам потрібні амбітні професіонали з енергією до змін і спрагою до справедливості, ті, хто хоче захищати закон і права людей, завойовувати їхню довіру і виправдовувати її", - зазначила генпрокурорка.

Відбір буде охоплювати три етапи:



- комп'ютерне тестування рівня знань і умінь у застосуванні закону;



- тестування на загальні здібності і навички;



- співбесіду на відповідність вимогам професійної компетентності і доброчесності з письмовим практичним завданням.