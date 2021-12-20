Венедиктова розповіла про боротьбу з корупцією в прокуратурі

15:57 05 квітень Київ, Україна

Щоб бути ефективними у відстоюванні справедливості - життєво необхідно дбати про чистоту власних лав, заявила генпрокурорка Ірина Венедиктова

"Антикорупційну боротьбу ми повинні починати зі свого колективу. Тільки з початку 2021 Генеральною інспекцією Офісу Генпрокурора за вчинення корупційних злочинів притягнуто до кримінальної відповідальності 4 прокурорів, 2 співробітників поліції і 1 фізичну особу-співучасника. Загальна сума отриманої ними неправомірної вигоди - більше 800 000 гривень", - сказала генпрокурорка.

В рамках розслідувань корупційних злочинів серед співробітників прокуратури, за отримання хабаря в розмірі 8 тис. доларів затримали одного з керівників місцевих прокуратур в Запорізькій області.

Перебуваючи на цій посаді, він пообіцяв за гроші не притягувати особу до кримінальної відповідальності і припинити провадження за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих даних в акти виконаних будівельних робіт.

Незважаючи на те, що прокурор не пройшов атестацію і був звільнений близько 10 днів тому, він все ж завершив свою незаконну оборудку, уточнює Венедиктова.