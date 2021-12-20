Венедиктова розповіла про боротьбу з корупцією в прокуратурі
15:57 05 квітень Київ, Україна
Щоб бути ефективними у відстоюванні справедливості - життєво необхідно дбати про чистоту власних лав, заявила генпрокурорка Ірина Венедиктова
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"Антикорупційну боротьбу ми повинні починати зі свого колективу. Тільки з початку 2021 Генеральною інспекцією Офісу Генпрокурора за вчинення корупційних злочинів притягнуто до кримінальної відповідальності 4 прокурорів, 2 співробітників поліції і 1 фізичну особу-співучасника. Загальна сума отриманої ними неправомірної вигоди - більше 800 000 гривень", - сказала генпрокурорка.
В рамках розслідувань корупційних злочинів серед співробітників прокуратури, за отримання хабаря в розмірі 8 тис. доларів затримали одного з керівників місцевих прокуратур в Запорізькій області.
Перебуваючи на цій посаді, він пообіцяв за гроші не притягувати особу до кримінальної відповідальності і припинити провадження за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих даних в акти виконаних будівельних робіт.
Незважаючи на те, що прокурор не пройшов атестацію і був звільнений близько 10 днів тому, він все ж завершив свою незаконну оборудку, уточнює Венедиктова.
"Протягом цього року кадровою комісією з розгляду дисциплінарних скарг вже було прийнято рішення про накладення на 8 прокурорів дисциплінарних стягнень у вигляді звільнення з посад в органах прокуратури. Також судом за перший квартал 2021 винесено 3 вироки стосовно колишніх прокурорів, що набули законної сили.
У той самий час в цілому по всій системі за перший квартал року було повідомлено про підозру понад 270 працівникам органів правопорядку", - поділилася статистикою генпрокурорка.
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