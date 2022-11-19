Венедиктову офіційно призначено послом України у Швейцарії

18:21 17 листопада Київ, Україна





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Чотири місяці тому президент Володимир Зеленський усунув Венедиктову від виконання обов'язків генерального прокурора.



Ірина Венедиктова обіймала посаду генпрокурора з 17 березня 2020 року. Раніше вона входила до команди радників та експертів із судової системи президента Володимира Зеленського, також до призначення на посаду була депутатом Верховної ради IX скликання. Колишня голова Офісу Генерального прокурора України Ірина Венедиктова стане послом України у Швейцарії, вона замінить на посаді Артема Рибченка, призначеного ще за каденції Петра Порошенка та звільненого ще у вересні.Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського 17 листопада 2022 року.Чотири місяці тому президент Володимир Зеленський усунув Венедиктову від виконання обов'язків генерального прокурора.Ірина Венедиктова обіймала посаду генпрокурора з 17 березня 2020 року. Раніше вона входила до команди радників та експертів із судової системи президента Володимира Зеленського, також до призначення на посаду була депутатом Верховної ради IX скликання.

3 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президенту Зеленському на призначення Венедиктової послом у Швейцарії. Кулеба зазначав, що практика політичних призначень на дипломатичні посади завжди "була, є і буде в усіх країнах, оскільки потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів".