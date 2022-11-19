Венедиктову офіційно призначено послом України у Швейцарії

18:21 17 листопада Київ, Україна

Колишня голова Офісу Генерального прокурора України Ірина Венедиктова стане послом України у Швейцарії, вона замінить на посаді Артема Рибченка, призначеного ще за каденції Петра Порошенка та звільненого ще у вересні.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського 17 листопада 2022 року.

Чотири місяці тому президент Володимир Зеленський усунув Венедиктову від виконання обов'язків генерального прокурора.

Ірина Венедиктова обіймала посаду генпрокурора з 17 березня 2020 року. Раніше вона входила до команди радників та експертів із судової системи президента Володимира Зеленського, також до призначення на посаду була депутатом Верховної ради IX скликання.
 
3 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президенту Зеленському на призначення Венедиктової послом у Швейцарії. Кулеба зазначав, що практика політичних призначень на дипломатичні посади завжди "була, є і буде в усіх країнах, оскільки потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів".