Венедиктову призначено послом України у Швейцарії

Ексгенеральну прокурорку України Ірину Венедиктову було призначено послом України у Швейцарії. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.
Цю інформацію також підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, процес відбору проходив дуже ретельно, а сама ідея народилася «у колі кількох людей»:
17 липня Володимир Зеленський усунув Венедиктову з посади генпрокурора країни відповідно до закону «Про правовий режим військового стану». Обов'язки генпрокурора покладено на її заступника Олексія Симоненка. На посаді Венедиктова пропрацювала трохи більше двох років.
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