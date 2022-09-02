Венедиктову призначено послом України у Швейцарії

15:09 03 серпня Київ, Україна

Ексгенеральну прокурорку України Ірину Венедиктову було призначено послом України у Швейцарії. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

Цю інформацію також підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Так, я підписав подання на призначення пані Венедиктової послом у Швейцарії", - заявив Кулеба.

За його словами, процес відбору проходив дуже ретельно, а сама ідея народилася «у колі кількох людей»:

Це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей ззовні, але обов'язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла. Я вважаю, що Венедиктова має ці компетенції. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці показала, що вона може проявити себе на міжнародному треку», - сказав Кулеба.

17 липня Володимир Зеленський усунув Венедиктову з посади генпрокурора країни відповідно до закону «Про правовий режим військового стану». Обов'язки генпрокурора покладено на її заступника Олексія Симоненка. На посаді Венедиктова пропрацювала трохи більше двох років.