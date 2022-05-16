Венедиктова має намір прискорити розслідування справ, пов'язаних з групою "Приват"

15:39 14 грудня Київ, Україна

Ірина Венедиктова впевнена, що на сьогодні є вагомі передумови для того, щоб прискорити процес розслідувань, пов'язаних з групою "Приват"

"Ми вже провели досить робочих і, треба відзначити, ефективних зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ на тему розслідування справ, пов'язаних з групою "Приват". На моє переконання, справи можна і потрібно активізувати", - написала Венедиктова на своїй сторінці в Facebook.

Генпрокурорка додала, що також сьогодні увійшла до складу груп прокурорів в трьох основних провадженнях.