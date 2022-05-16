Венедиктова має намір прискорити розслідування справ, пов'язаних з групою "Приват"
15:39 14 грудня Київ, Україна
Ірина Венедиктова впевнена, що на сьогодні є вагомі передумови для того, щоб прискорити процес розслідувань, пов'язаних з групою "Приват"
.
"Ми вже провели досить робочих і, треба відзначити, ефективних зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ
на тему розслідування справ, пов'язаних з групою "Приват". На моє переконання, справи можна і потрібно активізувати", - написала Венедиктова на своїй сторінці в Facebook.
Генпрокурорка додала, що також сьогодні увійшла до складу груп прокурорів в трьох основних провадженнях.
"Ми знайшли розуміння з колегами і намітили абсолютно конкретні наступні кроки, які будуть зроблені найближчим часом", - підкреслила Венедиктова.
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